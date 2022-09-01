Doğal gaz ve elektriğe zam mı geldi? BOTAŞ açıkladı! Elektrik ve doğal gaz fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yani BOTAŞ'ın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım sonrası doğal gaz ve elektriğe zam gelip gelmediği merak edildi. Yapılan paylaşımda Eylül ayına ilişkin tarife tablosu vatandaşlarla paylaşıldı. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 49,5 zam geldi. İşte ayrıntılar...

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ?

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 49,5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldığı ifade edilirken, bir başka zam haberi de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gelmiş oldu. EPDK, elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 50 zam yapıldığı duyurdu. Yeni tarifeler ise 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

DOĞAL GAZ ZAM ORANLARI NE KADAR OLDU?

Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4,

Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5 oranında artış yapıldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6



