FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğalgaz bedava mı olacak? Erdoğan doğalgaz açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi?

Doğalgaz bedava mı olacak? Erdoğan doğalgaz açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güneş paneli fabrikası açılışında yaptığı açıklamanın ardından Türkiye gündeminde verilecek müjde tartışılıyor. Reuters'in açıklamasına göre Erdoğan doğalgaz kaynağı bulunduğunu açıklayacak. Vatandaşlar Reuters'in iddiasının ardından doğalgaz faturaları düşer mi, doğalgaz ücretsiz mi olacak merak ediyor. Bulunan enerji kaynağının 7 ila 10 yıl sürebileceğini, yatırım maliyetinin ise 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı açıklandı. Peki doğalgaz bedava mı olacak?

Doğalgaz bedava mı olacak? Erdoğan doğalgaz açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin ardından Reuters'ın peş peşe doğalgaz açıklaması yapması, doğalgaz bedava mı olacak diyen vatandaşları heyecanlandırdı. Reuters Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulgusuna ulaşıldığını iddia etmişti. Erdoğan müjde olarak doğalgaz açıklaması yaparsa doğalgaz ücretsiz mi olacak araştırılıyor. Peki doğalgaz açıklaması gelirse doğalgaz faturaları düşer mi? İşte detaylar...

DOĞALGAZ BEDAVA MI OLACAK?

İki Türk yetkilinin verdiği bilgilere göre haber yaptığını açıklayan Reuters iddiasına göre Karadeniz'de Tuna kuyusunda doğalgaz bulundu. Haberde yetkilinin ; "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dediği bilgisi paylaşıldı. Peki doğalgaz ne zaman çıkacak? Reuters'a açıklama yapan Türk yetkili doğalgazın ne zaman çıkarılacağına dair yorum yaparak, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti. Doğalgaz iddiası yurt genelinde resmen müjdeli bir haber olarak yorumlandı ve vatandaşlar doğalgaz ücretsiz mi olacak araştırmasına başladı. Türkiyenin
yıl doğalgaz ihtiyacını gidereceği iddia edilen enerji kaynağının faturalara etki etmesi de beklentiler arasında. Peki doğalgaz açıklaması yapılırsa doğalgaz bedava mı olacak?

ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE SENETLERİ ARTTI

erdoğan

ERDOĞAN DOĞALGAZI AÇIKLARSA, DOĞALGAZ FATURALARI DÜŞER Mİ?

Erdoğan'ın ilk müjde vereceğini söylemesinin ardından önce Bloomberg haber yaparak enerji kaynağı müjdesi verileceğini iddia etti. Ardından Reuters haber ajansının bu bilgiyi doğrulaması vatandaşların gözlerini cep yakan doğalgaz faturalarına yönlendirdi. doğan Doğalgaz bulundu açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi, doğalgaz faturaları nasıl etkilenirmerak ediliyor. Sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından Erdoğan'ın "müjde" olarak nitelendirmesi, vatandaşlar tarafından doğalgazın ücretsiz olacağı ya da doğalgaz faturalarının düşeceği yorumları yapmasına neden oldu. Reuters ve Bloomberg'in yaptığı açıklamaları henüz Cumhurbaşkanlığı ve Enerji Bakanlığı onaylamadı. Bugün yapılacak açıklamanın ardından durum netleşecek. Ancak şu an enerji kaynakları hisselerinde müthiş bir şekilde artış görülüyor. Erdoğan'ın yapacağı açıklama şu an için sadece enerji kaynakları hisse fiyatlarında etkili oldu.

ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE SENETLERİ ARTTI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Evini yenilemek ve onarmak isteyenlere devletten 40 bin TL destek!Evini yenilemek ve onarmak isteyenlere devletten 40 bin TL destek!
Hangi bankanın altın hesabı faiz oranı fazla? Hangi bankanın altın hesabı faiz oranı fazla?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD de Petrol bedava mı yada Rusya'da doğalgaz bedava mı ? İran da Irak ta bedava mı? sadece fiyatı düşük olur . Sadece Türkmenistan bedava veriyordu, oda bu yıl itibarı ile ücret almaya başlıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalışan anne ve babalara büyük müjde! Yeni çocuk sahibi olanlar yarım gün çalışabilecek!
Çalışan anne ve babalara büyük müjde! Yeni çocuk sahibi olanlar yarım gün çalışabilecek!
Bakan Albayrak'tan 'müjde' mesajı!
Bakan Albayrak'tan 'müjde' mesajı!
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Bakan açıkladı: 86 firmaya denetim yapıldı
Bakan açıkladı: 86 firmaya denetim yapıldı
Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...
Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...
Tüketici güveni ağustosta geriledi
Tüketici güveni ağustosta geriledi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.