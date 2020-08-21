Doğalgaz bedava mı olacak? Erdoğan doğalgaz açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi?

İki Türk yetkilinin verdiği bilgilere göre haber yaptığını açıklayan Reuters iddiasına göre Karadeniz'de Tuna kuyusunda doğalgaz bulundu. Haberde yetkilinin ; "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dediği bilgisi paylaşıldı. Peki doğalgaz ne zaman çıkacak? Reuters'a açıklama yapan Türk yetkili doğalgazın ne zaman çıkarılacağına dair yorum yaparak, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti. Doğalgaz iddiası yurt genelinde resmen müjdeli bir haber olarak yorumlandı ve vatandaşlar doğalgaz ücretsiz mi olacak araştırmasına başladı. Türkiyenin yıl doğalgaz ihtiyacını gidereceği iddia edilen enerji kaynağının faturalara etki etmesi de beklentiler arasında. Peki doğalgaz açıklaması yapılırsa doğalgaz bedava mı olacak?

ERDOĞAN DOĞALGAZI AÇIKLARSA, DOĞALGAZ FATURALARI DÜŞER Mİ?

Erdoğan'ın ilk müjde vereceğini söylemesinin ardından önce Bloomberg haber yaparak enerji kaynağı müjdesi verileceğini iddia etti. Ardından Reuters haber ajansının bu bilgiyi doğrulaması vatandaşların gözlerini cep yakan doğalgaz faturalarına yönlendirdi. doğan Doğalgaz bulundu açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi, doğalgaz faturaları nasıl etkilenirmerak ediliyor. Sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından Erdoğan'ın "müjde" olarak nitelendirmesi, vatandaşlar tarafından doğalgazın ücretsiz olacağı ya da doğalgaz faturalarının düşeceği yorumları yapmasına neden oldu. Reuters ve Bloomberg'in yaptığı açıklamaları henüz Cumhurbaşkanlığı ve Enerji Bakanlığı onaylamadı. Bugün yapılacak açıklamanın ardından durum netleşecek. Ancak şu an enerji kaynakları hisselerinde müthiş bir şekilde artış görülüyor. Erdoğan'ın yapacağı açıklama şu an için sadece enerji kaynakları hisse fiyatlarında etkili oldu.