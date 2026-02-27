Doğan görünümlü şahin ve 'Apaçi' araç sürücüleri yandı! Yasa geçti: Ehliyetleri gidecek, psikolojik test yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle birlikte aracında modifiye yapan, bağırtılı egzoz, havalı korna, son ses müzik ve insanın gözünü alan ışıklarla adeta kazaya davetiye çıkaran sürücülere ağır yaptırımlar geldi. 'Doğan görünümlü şahin' ve 'apaçi' denilen araçları kullanan sürücülere ve trafikte yarış yapan, canlı yayın açan kişilere cezalar uygulanacak bu tür araçlar trafikten hemen men edilecek.

PSİKOLOJİK TEST YAPILACAK

Düzenleme, trafik ihlali yapanlara, para cezasının yanı sıra, belirli şartlarda ehliyet iptali, yeniden ehliyet almak için kursa gitme şartı ve psikolojik testleri geçme gibi koşullar da getiriyor.

YÜKSEK SESE 21 BİN TL CEZA

NTV'de yer alan habere göre, yüksek sesle sokaklarda gezen araçlar da ceza alacak. Araçlara sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran da konulamayacak.

Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

MODİFİYE ARAÇLARA AĞIR YAPTIRIM

Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek.

Düzenlemedeki madde şöyle:

“Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir. Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç otuz gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.”

ARABA YARIŞTIRANLARA PARA CEZASI VAR

Yeni düzenleme, şehirlerde araba yarışı düzenleyen ve trafikte araç yarıştıranlara da yeni yaptırımlar getirdi. Yeni düzenlemede, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

PSİKOLOJİK TESTİ GEÇEMEYENLERE EHLİYET YOK

Düzenlemeye göre, bu kuralı ihlal edenler ayrıca psikolojik testten de geçirilecek. Yasa maddesinde, “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” da denildi.

Bu kuralara uymamaya devam edenlerin ehliyetleri ikinci kez alınırsa, bu kez sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler 2 yıl bekleyecek ve süreyi doldurunca ehliyet kursuna gidecek. Kursa gitmeleri için de psikolojik testi geçmiş olmaları gerekecek.

YENİDEN EHLİYET KURSUNA GİDECEKLER

Düzenlemede dikkat çeken bir madde daha var. Yeni düzenlemede, trafik şeritlerinin ihlali, yerleşim yerlerinde ters şeritte gitme, yaya yollarında araç sürme, dönüşlerde şerit ihlalleri yapma, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları sürme, kol veya grup halinde araç sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak hareketler yapmaya, trafiği durdurmaya yaptırımlar getirildi.

180 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Bu ihlallere 180 bin liraya kadar para cezası öngörülürken, sürücülerin ehliyetlerine de belirli koşullarda el konulacak. Düzenlemede, “Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.” ifadesine yer verildi.

TEK TEKER ÜZERE GÖSTEREN YAPANA DA CEZA VAR

Yürürlüğe giren düzenleme, trafikte gösteri yapmayan çalışan bisiklet ve motorsiklet sürücülerini ilgilendiriyor. Yasada, "Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların, izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek, tekerleği kaydırılarak, sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.” denildi.

Bu kurallara uymayanlar için ise, “Hükümlerine uymayan sürücülere 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Birinci fıkranın (f) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psiko-teknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığının anlaşılması ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilir.” denildi.

TRAFİKTE CANLI YAYINA PARA CEZASI GELDİ

Düzenlemedeki bir başka maddeye göre ise, trafik kurallarını ihlal ederken yayın yapanlara para cezası getirildi. Maddede, "Bu Kanunun idari yaptırıma bağlayarak yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayanlara 25 bin Türk lirası idari para cezası verilir.” yaptırımına yer verildi.

EHLİYETİ ALINDIĞI HALDE TRAFİĞE ÇIKARLARSA AĞIR PARA CEZASI ÖDEYECEKLER

Düzenlemede, sürücü belgesi olmadan veya belgesine el konulduğu halde araç kullananlar için ağır çezalar getirildi. Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca geri alındığı halde motorlu araçları kullananlara 200 bin Türk lirası, sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara 200 bin Türk lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, bu fıkra kapsamında motorlu araçların sürülmesine izin veren işletene de tescil plakası üzerinden 40 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.