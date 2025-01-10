Doğru mu başkan? Memur-Sen Başkanı'nın yarım milyonluk maaşı dudak uçuklattı... Memura yüzde 11,5'lik zam konuşulurken... "Maaş bordrosunu gördüm!"

2025 yılı memur zamları çalışanları memnun etmedi. İlk 6 ay için yapılan yüzde 11,5'lik zam sonrası refah payı talepleri de karşılıksız kalırken, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ise gündem yarattı. Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen'den Genel Başkanı Ali Yalçın'ın maaşını duyanlar inanmazken, gündemdeki rakam ise dudak uçuklattı.

MEMUR-SEN BAŞKANI 500 BİN TL MAAŞ MI ALIYOR?

Sözcü yazarı Sultan Uçar, "Marangoz sendikacı milyarları yönetiyor!" başlıklı yazısında Ali Yalçın'ın maaşının 500 bin TL olduğu iddiasını gündeme getirdi.

"BAKANLIK, ALİ YALÇIN'IN MAAŞINI AÇIKLASIN"

Çalışandan kesilen aidatlarla yılda 5.8 milyar liralık bir bütçeyi yönettiğini vurgulayan Uçar, "Sendikaların para akışını sistemden anlık gören Maliye Bakanlığı, Ali Yalçın'ın maaşını halka açıklasın" dedi.

Uçar, söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:

Ali Yalçın’la ilgili Ankara’dan dün çok ilginç bir telefon geldi. Yanı başında adı bizde saklı bir isim, “Maaş bordrosunu gözlerimle gördüm. Ali Yalçın, Memur-Sen’den 50 bin TL, Eğitim Bir Sen’den 150 bin TL, toplam 200 bin TL çıplak maaş alıyor. Aylık 300 bin TL temsil, huzur hakkı, yolluk, yevmiye ile maaşı 500 bin TL. Konuşamaz” iddiasında bulundu.

"MAAŞINI SORMAK İÇİN ARADIM"

“Ayıp olmazsa maaşın ne kadar?” diye sormak için aradım, açmadı." diyen Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Üyelerden her ay ortalama 315 TL para otomatik kesilip sendika hesabına aktarılıyor. Memur-Sen’in, son zamla yıllık geliri 4.2 milyar TL, Eğitim Bir Sen’in yıllık geliri 1.6 milyar TL’ye çıktı.

'Hukuk her şeyin kralıdır' diyen Herodot’un aksine, yılda 5.8 milyar lirayı yöneten Marangoz Ali, holdingleşen sendikacılıkta krallığını ilan etti."