DOĞUM BORÇLANMASI 2024: Asgari ücret ile doğum borçlanması ne kadar oldu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret için gözler Beştepe'de

Doğum borçlanması 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Doğum borçlanması ile çocuklarını dünyaya getiren kadınlar, güvenlik primlerini ödeyememeleri halinde anne olma süresini borçlanarak emeklilik haklarını koruyabilirler. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. İşte 2024 doğum borçlanması ile ilgili detaylar..

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 sonuna kadar doğum borçlanması yapacak olan anneler; en düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında;

1 çocuk için 720 gün üzerinden 102.960 lira,

2 çocuk için 1.440 gün üzerinden 205.920 lira,

3 çocuk için 2.160 gün üzerinden 308.880 TL ödeyecek.

En yüksek borçlanma tutarı olan günlük 1.073 TL üzerinden borçlanma yapılması gerekirse;

1 çocuk için 772.560 lira,

2 çocuk için 1.545.000 lira,

3 çocuk için 2.317.000 lira ödenecek.

12 aylık askerlik borçlanmasında ise en düşük borçlanma tutarı olan günlük 143 lira üzerinden; 51.480 lira ödenecek.

Doğum borçlanması 2024 tutarı ise asgari ücret açıklaması ile belli olacak.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, kadınların çocuk doğumu sebebiyle güvenlik primlerini ödeyememeleri halinde anne olma süresini borçlanarak emeklilik haklarını korumalarını sağlayan bir haktır.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri





