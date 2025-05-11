Doğum yapanın borcunun silinmesi gündemde! Kredide yeni düzenleme... Meclis'e yeni teklif: '3. çocuğunu doğurana kamu kurumlarında iş hakkı'

Evlilik kredisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre doğurganlığı teşvik edecek şekilde tekrar düzenleme yapılması planlandığı kaydedildi. Düzenleme doğrultusunda evlilik kredisi kullanan gençlerin çocuk yapmaları halinde kredi borcunun çocuk yardımına sayılacağı aktarıldı.

"YAKIN ZAMANDA DUYURULMASI GÜNDEMDE"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek mekanizmaları üzerinden çalıştıklarını belirtip "Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde" ifadelerini kullandı.

TBMM'YE YENİ TEKLİF! "ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURAN KADINLARA KAMU KURUMLARINDA İŞ HAKKI TANINMASI"

Öte yandan Meclis’e nüfusun artırılmasına yönelik bir kanun teklifi daha sunuldu. Teklifte "Üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu kurumlarında iş hakkı tanınması" istendi. Üç çocuğu olan kadınlar için KPSS şartı aranmayacağı kaydedilirken hak sahiplerinin belirlenmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak, atamalar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Atanacak kadro ve pozisyonlar için tahsis işlemleri, diğer yasal düzenlemelerden bağımsız olarak yürütülecek. Ayrıca bu hak sadece bir kere kullanılabilecek.