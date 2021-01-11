Dolar 16 TL mi olacak? Ünlü ekonomistten çarpıcı altın ve yorumu: "Altın rekor kıracak, dolar yükselecek"

Ekonomist Selçuk Geçer "Dolar 16 TL olacak" iddiası ile kamuoyunda oldukça sert eleştirilmişti. ABD'deki olaylarla birlikte geçtiğimiz hafta sert düşüşe geçen altın ve dolar fiyatlarını tekrar değerlendiren Geçer, altın ve doların rekor kıracağı yönünde beklentisini dile getirdi. Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını iddia eden Geçer, "Altın ve dolarda yeni yükseliş rekorları gelecek..." dedi. İşte uzman ekonomistten güncel altın ve dolar yorumu...
Yatırımcıların ABD'deki gerginliklerin ardından dolar düşecek mi, dolar fiyatları düşmeye devam edecek mi araştırmaları sürüyor. Bu süreçte değerlendirme yapan ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin cari açığını belirterek, enflasyon oranına değindi. Dolar kurundaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten Geçer, dolar kurunun rekor kıracağını aktardı ve şu ifadeleri kullandı:
Eğer ki; Türkiye'nin cari açığı 40 milyar dolar olduysa. Kısa vadeli borçlar gelip kapıya dayandıysa. Bankacılık sistemi her geçen gün bir az daha bozuluyorsa, reel sektör büyük bir çıkmazdaysa işsizlik yüzde 30'a dayandıysa gerçek enflasyon yüzde 30'ların üzerindeyse ve kamu maliyesi bu kadar bozulmuşsa, bütçe bu kadar bozulup 2021 yılında 241 milyarlık bir açığa koşuyor ise geçen yıl 130 milyar bu yıl 180 milyar liralık bir faiz ödememiz var ise burada tutmanız mümkün değil arkadaşlar.
Geçer ayrıca dolar kuru ile ilgili ''Gevşer, geri gelir amma günün sonunda arkadaşlar bir gün uyandığımızda öyle bir ekonomik kırılma olur ki bu bu ekonomik ve finansal kırılma hiç bir şekilde sizin yollarınızı buralarda tutmanızı sağlamaz sağlayamaz. İstediğiniz kadar para harcayın dolar alır başını gider tutamazsınız arkadaşlar. Keza Euro ve sterlinde.'' dedi.
''Altın rekor kıracak''
Geçer, dolar kuru ile yanaşı altındaki son durumla da ilgili yorum yaptı. Altın fiyatlarının yükseleceğini ifade eden Geçer ''Altın cephesinde 1957 seviyesinden geriye geldi bugün 1910'u aşarı doğru zorladı. Altın fiyatları mümkün olduğunda aşağıya çekiliyor ki uygun fiyatlarda toplana bilsin Biden'in gelmedi artık çok net bir şekilde teşvikleri şart ediyor. Korona tehlikesi devam ediyor 87 milyon kişiyi geçmiş durumda arkadaşlar bu kadar hızlı ilerleyen bir hastalık aynı zamanda ekonomiyi de köşeye sıkıştırmış olan bir hastalık . Altın fiyatlarında düşüş şartı yok açıklanan her teşvikte altının elimi hızlandıracak. 2021'de 2300 ve 2500 dolarları giden bir altın ons değeri göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Gram altın ve gümüş yorumu
Dolar kuru ve altının ONS fiyatları ile ilgili konuşan Geçer, ''gram altın cephesinde ve gümüş cephesinde rekor denemeleri göreceğiz'' dedi.
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