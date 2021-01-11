Dolar 16 TL mi olacak? Ünlü ekonomistten çarpıcı altın ve yorumu: "Altın rekor kıracak, dolar yükselecek"

Ekonomist Selçuk Geçer "Dolar 16 TL olacak" iddiası ile kamuoyunda oldukça sert eleştirilmişti. ABD'deki olaylarla birlikte geçtiğimiz hafta sert düşüşe geçen altın ve dolar fiyatlarını tekrar değerlendiren Geçer, altın ve doların rekor kıracağı yönünde beklentisini dile getirdi. Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını iddia eden Geçer, "Altın ve dolarda yeni yükseliş rekorları gelecek..." dedi. İşte uzman ekonomistten güncel altın ve dolar yorumu...

DOLAR YÜKSELECEK Mİ, NE KADAR OLACAK?

Yatırımcıların ABD'deki gerginliklerin ardından dolar düşecek mi, dolar fiyatları düşmeye devam edecek mi araştırmaları sürüyor. Bu süreçte değerlendirme yapan ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin cari açığını belirterek, enflasyon oranına değindi. Dolar kurundaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten Geçer, dolar kurunun rekor kıracağını aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

Eğer ki; Türkiye'nin cari açığı 40 milyar dolar olduysa. Kısa vadeli borçlar gelip kapıya dayandıysa. Bankacılık sistemi her geçen gün bir az daha bozuluyorsa, reel sektör büyük bir çıkmazdaysa işsizlik yüzde 30'a dayandıysa gerçek enflasyon yüzde 30'ların üzerindeyse ve kamu maliyesi bu kadar bozulmuşsa, bütçe bu kadar bozulup 2021 yılında 241 milyarlık bir açığa koşuyor ise geçen yıl 130 milyar bu yıl 180 milyar liralık bir faiz ödememiz var ise burada tutmanız mümkün değil arkadaşlar.