Dolar ve Euro'da son durum 12 Mayıs Perşembe günü de yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar endeksi geçtiğimiz günlerde, 20 senenin zirvesine yükselirken, Aralık ayından bu zamana kadar ilk defa 15 TL'nin üzerini gördü. Döviz kurunun 15,2976 TL'yi görmesi sonrası vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Dolar bugün ne kadar? 12 Mayıs Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 12 Mayıs 2022 Perşembe günü konu ile ilgili detaylar haberimizde...

12 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15,3005 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün 15,2976 Tl alış fiyatından, 15,3035 satış fiyatından işlem gördü. Dolar ve Euroda son duruma eş zamanlı olarak piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,2000 TL'den yapan Euro/TL ise geçtiğimiz gün 16,1764 TL alış, 16,2238 TL satış fiyatından işlem gördü.

