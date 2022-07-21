Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? 21 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları!

Dolar fiyatları, Türkiye'de bulunan binlerce yatırımcı tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları, Türkiye'de birçok şeyin fiyatını etkileyen etkenler arasında bulunduğu için yakından takip ediliyor. İşte 21 Temmuz 2022 Perşembe günü dolar alış satış fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik düşüşle 17,5739 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,5653 ve güncel satış fiyatı 17,5826 seviyelerinde seyretti.

Dolar, 21 Temmuz Perşembe günü spot piyasada 17,5766 TL alış fiyatından, 17,5895 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,45'lik byükselişle yapan euro 17,9927 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9789 TL alış fiyatından, 18,0065 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 21 Temmuz Perşembe günü aynı dakikalarda 17,9718 lira alış fiyatı, 18,0001 satış fiyatıyla el değiştiriyor.

