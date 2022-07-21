Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? 21 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları, Türkiye'de bulunan binlerce yatırımcı tarafından merakla sorgulanan konular arasında bulunuyor. Dolar fiyatları, Türkiye'de birçok şeyin fiyatını etkileyen etkenler arasında bulunduğu için yakından takip ediliyor. İşte 21 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik düşüşle 17,5739 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,5653 ve güncel satış fiyatı 17,5826 seviyelerinde seyretti.

Dolar ve Euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,45'lik byükselişle yapan euro 17,9927 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9789 TL alış fiyatından, 18,0065 TL satış fiyatından işlem gördü.

