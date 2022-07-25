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Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? 25 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları!

25.07.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açılacağı haftanın ilk iş gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yükselen dolar kuruna yönelik ayrıntılar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki Dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte Euro kaç TL? 25 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları...

Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? 25 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları!

Güncel döviz fiyatları 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere döviz fiyatlarında FED ve Merkez Bankası faiz kararı etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? 25 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları...

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DOLAR NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,29'luk yükselişle 17,7719 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,7653 ve güncel satış fiyatı 17,7786 seviyelerinde seyretti.

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,27'lik yükselişle yapan euro 18,1514 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1311 TL alış fiyatından, 18,1718 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro amerika doları
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