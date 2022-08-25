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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

25.08.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar piyasayı yakından takip etmeyi sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önümüzdeki cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklama yapacak. Piyasalarda gözler Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. Peki, dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı...

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında, "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1479 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1438 TL ve güncel satış fiyatı 18,1521 TL seviyelerinde seyretti.

25 Ağustos Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.1501 liradan, satış fiyatı ise 18.1597 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,45'lik yükselişle yapan euro 18,1531 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1335 TL alış fiyatından, 18,1729 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro 25 Ağustos Perşembe günü 18.1669 TL alış ve 18.1948 TL satış fiyatına sahip.

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Euro Amerikan Doları dolar döviz kuru
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