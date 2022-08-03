Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? 3 Ağustos 2022 Dolar alış - satış fiyatı!

Dolar ve euro fiyatları, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Güncel fiyatlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette " Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 3 Ağustos 2022 Dolar alış - satış fiyatı ve detaylar haberimizde...



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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9403 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,93,53 TL ve güncel satış fiyatı 17,9454 TL seviyelerinde seyretti.

3 Ağustos günel dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

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Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,2844 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2727 TL alış fiyatından, 18,2962 TL satış fiyatından işlem gördü.

