Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 4 Ekim 2022 Salı güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5470 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5171 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5770 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 4 Ekim 2022 Salı günü sabah saatlerinde 18,50 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Dolar alış fiyatı 18,5343 TL, satış fiyatı 18,5475 TL oldu.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,37'lik düşüşle yapan euro 18,2618 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2293 TL alış fiyatından, 18,2943 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 4 Ekim 2022 Salı günü aynı saatlerde 18,2000 TL alış fiyatı, 18,2769 TL satış fiyatından işlem görüyor.

