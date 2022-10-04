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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 4 Ekim 2022 Salı güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

04.10.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Haftanın ilk işlem gününde kapanışı 18,5470 TL'den yapan Dolar/TL'nin 4 Ekim güncel fiyatı merak edildi. Birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 4 Ekim 2022 Salı güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5470 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5171 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5770 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 4 Ekim 2022 Salı günü sabah saatlerinde 18,50 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Dolar alış fiyatı 18,5343 TL, satış fiyatı 18,5475 TL oldu.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,37'lik düşüşle yapan euro 18,2618 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2293 TL alış fiyatından, 18,2943 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 4 Ekim 2022 Salı günü aynı saatlerde 18,2000 TL alış fiyatı, 18,2769 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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