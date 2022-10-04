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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 4 Ekim 2022 Salı dolar alış satış fiyatı!

04.10.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki işlem gününde kapanışı 18,5470 TL'den yapan Dolar/TL'nin 4 Ekim güncel fiyatı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 4 Ekim 2022 Salı dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 4 Ekim 2022 Salı dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5470 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5171 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5770 TL'den el değiştirdi.

4 Ekim 2022 Salı günü Amerikan Doları ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,37'lik düşüşle yapan euro 18,2618 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2293 TL alış fiyatından, 18,2943 TL satış fiyatından işlem gördü.

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