Dolar ne kadar, bugün (31 Ocak) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 30 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

30 Ocak itibari ile dolar kuru 5,96 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALARDA SON DURUM NEYDİ?

Güne yüzde 0.65 artışla 120 bin 585 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde 119 bin 506 puan ile 119 bin 802 puan arasında hareket ettikten sanra, yüzde 0.09 düşüşle 119 bin 689 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de, gün içinde 173 bin 338 puan ve 176 bin 275 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.72 düşüşle 173 bin 457 puanda kapandı.