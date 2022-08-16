Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 16 Ağustos 2022 dolar alış - satış fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında "Dolar ne kadar?", "Euro kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 16 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9538 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9521 TL ve güncel satış fiyatı 17,9556 TL seviyelerinde seyretti.

16 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde dolar/TL 17,9526 lira alış fiyatından, 17,9599 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 013'lük yükselişle yapan euro 18,2513 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2423 TL alış fiyatından, 18,2604TL satış fiyatından işlem gördü.

16 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde Euro/TL 18,2308 lira alış fiyatından, 18,2643 lira satış fiyatından işlem görüyor.

