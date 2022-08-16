FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 16 Ağustos 2022 dolar alış - satış fiyatları

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 16 Ağustos 2022 dolar alış - satış fiyatları

16.08.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ağustos 2022 dolar alış - satış fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 18 Ağustos Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tutanakları be Euro Bölgesi büyüme verileri de ekonomi ile ilgilenen birçok kişi tarafından yakından takip edilecek. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 16 Ağustos 2022 dolar alış - satış fiyatı...

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 16 Ağustos 2022 dolar alış - satış fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında "Dolar ne kadar?", "Euro kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 16 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9538 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9521 TL ve güncel satış fiyatı 17,9556 TL seviyelerinde seyretti.

16 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde dolar/TL 17,9526 lira alış fiyatından, 17,9599 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 013'lük yükselişle yapan euro 18,2513 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2423 TL alış fiyatından, 18,2604TL satış fiyatından işlem gördü.

16 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde Euro/TL 18,2308 lira alış fiyatından, 18,2643 lira satış fiyatından işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı! Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesiSıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları dolar Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

İndirimli satışın başlamasından sonra CHP'li vekilden çarpıcı iddia

İndirimli satışın başlamasından sonra CHP'li vekilden çarpıcı iddia

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, satın aldığı lüks cipi tanıttı: Umarım fazla linç yemem

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu, satın aldığı lüks cipi tanıttı: Umarım fazla linç yemem

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Satış fiyatı ne olursa olsun…

Son dakika: Akaryakıtta yeni dönem! Satış fiyatı ne olursa olsun…

İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.