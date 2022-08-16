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Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 16 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları

16.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tutanakları be Euro Bölgesi büyüme verileri de ekonomi ile ilgilenen birçok kişi tarafından yakından takip edilecek. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 16 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 16 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç lira?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 16 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9538 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9521 TL ve güncel satış fiyatı 17,9556 TL seviyelerinde seyretti.

16 Ağustos 2022 Salı günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 013'lük yükselişle yapan euro 18,2513 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2423 TL alış fiyatından, 18,2604TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları dolar Merkez Bankası
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