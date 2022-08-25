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Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

25.08.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar piyasayı yakından takip etmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell önümüzdeki cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunacak. Piyasalarda gözler Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı...

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bieçok kişi internette, "Dolar ne kadar?", "Euro kaç lira?" soeu ve konu başlıklarını araştırıyor. 25 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1479 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1438 TL ve güncel satış fiyatı 18,1521 TL seviyelerinde seyretti.

25 Ağustos Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,45'lik yükselişle yapan euro 18,1531 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1335 TL alış fiyatından, 18,1729 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Euro Amerikan Doları dolar döviz kuru
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