Dolar ne kadar, euro kaç lira? İşte 29 Haziran 2022 dolar kurunda son durum!

Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süre 17 TL seyrine devam etse de 16 TL'ye düştü. Dolar kurundaki gelişmeler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Dolar ne kadar, euro kaç lira? 29 Haziran dolar düştü mü, Euro kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

29 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,6649 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,6583 liradan, satış fiyatı ise 16,6716 liradan işlem gördü.

29 Haziran 2022 Çarşamba günü dolar/TL alış fiyatı 16,6551 lira, satış fiyatı 16,6697 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,12'lik bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5509 TL'den yapan euro 17,5275 TL alış ve 17,5744 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 29 Haziran Çarşamba günü aynı dakikalarda 17,5442 lira alış fiyatı, 17,5472 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

