Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soeru ve konu başlıklarını araştırıyor. 10 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,8847 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,8764 TL ve güncel satış fiyatı 17,8931 TL seviyelerinde seyretti.

10 Ağustos Çarşamba günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,09'luk yükselişle yapan euro 18,2687 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2433 TL alış fiyatından, 18,2942 TL satış fiyatından işlem gördü.

