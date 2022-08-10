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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış satış fiyatı ne kadar? 10 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

10.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar / TL haftaya haftaya yükselişle başlamıştı. Peki bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 10 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış satış fiyatı ne kadar? 10 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soeru ve konu başlıklarını araştırıyor. 10 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,8847 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,8764 TL ve güncel satış fiyatı 17,8931 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü sabah saatlerinde 17,90 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9063 lira, satış fiyatı 17,9195 lira seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,09'luk yükselişle yapan euro 18,2687 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2433 TL alış fiyatından, 18,2942 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü 18,2886 TL alış fiyatı, 18,3301 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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