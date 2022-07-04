Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 4 Temmuz 2022 güncel dolar kuru!

Dolar ve euro hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar geçtiğimix gün 16,74 TL alış fiyatından işlem gördü. Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 4 Temmuz dolar düştü mü, Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

4 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,7528 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,7437 liradan, satış fiyatı ise 16,7620 liradan işlem gördü.

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Dolar 16,8165 TL alış fiyatından, 16,8226 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,4937 TL'den yapan euro 17,4662 TL alış ve 17,5212 TL satış fiyatından işlem gördü.

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Euro 17,5516 TL alış fiyatından, 17,5671 TL satış fiyatından işlem görüyor.



