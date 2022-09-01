Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 1 Eylül 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Eylül Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, dolar kaç TL?Euro kaç lira? 1 Eylül 2022 dolar - euro fiyatları ve detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2070 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2009 TL ve güncel satış fiyatı 18,2131 TL seviyelerinde seyretti.

1 Eylül Perşembe günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,23'l9k düşüşle yapan euro 18,2396 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2246 TL alış fiyatından, 18,2547 TL satış fiyatından işlem gördü.

