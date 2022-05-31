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Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 31 Mayıs 2022 güncel dolar kuru! Dolar/TL

31.05.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı 31 Mayıs 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Dr. Mahfi Eğilmez TCMB'nin iyasaya döviz satarak kurun düşürmeyi amaçlaması ile ilgili yazılı bir değerlendirmede bulundu. Öte yandan vatandaşlar Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte 31 Mayıs 2022 Salı güncel döviz kuru ve detaylar...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 31 Mayıs 2022 güncel dolar kuru! Dolar/TL

31 Mayıs 2022 Salı günü, 'dolar ne kadar?' sorusunun yanıtı Dr. Mahfi Eğilmez'in açıklaması sonrası merak edildi. Vatandaşlar ve yatırımcılar internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Mayıs 2022 güncel dolar kuru...

dolar

DOLAR NE KADAR? 31 MAYIS 2022 SALI

Önceki kapanışını 16,3842 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3786 TL alış, 16,3899 TL satış fiyatından işlem gördü.

31 Mayıs Salı günü Dolar ve Euro'da güncel rakamlara piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,6293 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,6138 TL alış fiyatından, 17,6448 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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