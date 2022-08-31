Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 31 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı

Dolar ve euroda son durum 31 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde merak konusu oldu. Birçok vatandaş internette "Dolar ne kadar, kaç TL?", "Euro ne kadar?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı...

DOLAR NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1722 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1446 TL ve güncel satış fiyatı 18,2000 TL seviyelerinde seyretti.

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Dolar ve Euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,34'lük yükselişle yapan euro 18,2519 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2315 TL alış fiyatından, 18,2723 TL satış fiyatından işlem gördü.

