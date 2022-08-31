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Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 31 Ağustos 2022 güncel dolar alış satış fiyatı

31.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Zafer Bayramı sebebiyle yurtiçi piyasalarda işlem gerçekleşemezken, Dolar-Türk Lirası uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 18.1890'dan el değiştirmişti. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel dolar alış satış fiyatı...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 31 Ağustos 2022 güncel dolar alış satış fiyatı

Dolar ve euroda son durum 31 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde merak edildi. Çok sayıda kişi arama motorlarında "Dolar ne kadar, kaç TL?", "Euro ne kadar?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Ağustos 2022 güncel dolar alış-satış fiyatı...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1722 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1446 TL ve güncel satış fiyatı 18,2000 TL seviyelerinde seyretti.

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.1767 liradan, satış fiyatı ise 18.2027 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,34'lük yükselişle yapan euro 18,2519 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2315 TL alış fiyatından, 18,2723 TL satış fiyatından işlem gördü.

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro bugün 18.2397 TL alış ve 18.252 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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