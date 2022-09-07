Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 7 Eylül 2022 euro ve dolar kuru alış satış fiyatı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Eylül Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılacak 'faiz kararı' açıklaması nedeniyle internette araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 7 Eylül 2022 euro ve dolar kuru alış satış fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2398 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2302 TL ve güncel satış fiyatı 18,2495 TL seviyelerinde seyretti.

7 Eylül 2022 Çarşamba günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,11'lik artışla yapan euro 18,0590 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0475 TL alış fiyatından, 18,0707 TL satış fiyatından işlem gördü.

