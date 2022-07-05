FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL, euro kaç TL? 5 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları!

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL, euro kaç TL? 5 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları!

05.07.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu, sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merakla sorgulanıyor. Dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki, 5 Temmuz Salı güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte detaylar...

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL, euro kaç TL? 5 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları!

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekilmişti. Peki, dolar ne kadar oldu? 5 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL?

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,08'lik düşüşle 16,8020 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,7910 ve güncel satış fiyatı 16,8132 seviyelerinde seyrediyor.

5 Temmuz Salı günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir..

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,73'lük yükselişle yapan euro 17,5969 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5880 TL alış fiyatından, 17,6058 TL satış fiyatından işlem gördü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?
İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!
Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"

Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.