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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 20 Temmuz 2022 Çarşamba Dolar ve Euro'da son durum

20.07.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları 20 Temmuz Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son durum ve detaylar haberimizde...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 20 Temmuz 2022 Çarşamba Dolar ve Euro'da son durum

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? 20 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,09'luk düşüşle 17,5423 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,5402 ve güncel satış fiyatı 17,5445 seviyelerinde seyretti.

20 Temmuz Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,21'lik yükselişle yapan euro 17,9828 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9590 TL alış fiyatından, 18,0068 TL satış fiyatından işlem gördü.

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