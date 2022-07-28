Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 28 Temmuz 2022 Perşembe euro - dolar alış satış fiyatları!

Dolar ve euro 28 Temmuz 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. FED toplantısı sonrası faiz 75 baz puan artırıldı. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 28 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,03'lük düşüşle 17,8678 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,8622 TL ve güncel satış fiyatı 17,8736 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 28 Temmuz 2022 Perşembe günü 17,8622 lira alış fiyatından, 17,8736 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,27'lik byükselişle yapan euro 18.2956 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2685 TL alış fiyatından, 18,3229 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 28 Temmuz 2022 Perşembe günü 18,2685 lira alış fiyatından, 18,3229 lira satış fiyatından işlem görüyor.

