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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 3 Ağustos 2022 Dolar/TL alış - satış fiyatları!

03.08.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiyede sık tercih edilen yatırım araçları arasında bulunan dolar ve euronun 3 Ağustos Çarşamba günkü fiyatı merak konusu oldu. Peki Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte 3 Ağustos 2022 Dolar/TL alış - satış fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 3 Ağustos 2022 Dolar/TL alış - satış fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Güncel fiyatlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından edildi. Birçok kişi internette " Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 3 Ağustos 2022 Dolar/TL alış - satış fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9403 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,93,53 TL ve güncel satış fiyatı 17,9454 TL seviyelerinde seyretti.

3 Ağustos 2022 Çarşamba günü Dolar/TL alış fiyatı 17,9260 lira, satış fiyatı 17,9475 lira seviyesinde yer alıyor.

Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba

EURO FİYATLARI NE KADAR?


Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,2844 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2727 TL alış fiyatından, 18,2962 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 18,2510 lira alış fiyatı, 18,2768 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Amerikan Doları Türk lirası döviz kuru
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