Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 3 Ağustos 2022 Dolar/TL alış - satış fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Güncel fiyatlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından edildi. Birçok kişi internette " Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 3 Ağustos 2022 Dolar/TL alış - satış fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...



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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9403 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,93,53 TL ve güncel satış fiyatı 17,9454 TL seviyelerinde seyretti.

3 Ağustos 2022 Çarşamba günü Dolar/TL alış fiyatı 17,9260 lira, satış fiyatı 17,9475 lira seviyesinde yer alıyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

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Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,2844 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2727 TL alış fiyatından, 18,2962 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 18,2510 lira alış fiyatı, 18,2768 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

