Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dolar alış - satış fiyatı 14 Temmuz 2022 Perşembe

Dolar fiyatları, 14 Temmuz Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar fiyatları, ülkemizde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. 14 Temmuz 2022 Perşembe günü binlerce yatırımcı arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,13'lük artışla 17,4452 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,4430 ve güncel satış fiyatı 17,4474 seviyelerinde seyrediyor.

14 Temmuz 2022 Perşembe günü Dolar/TL 17,4663 TL alış fiyatından, 17,4721 satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları kırmızı ibreyi göstererek düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,27'lik düşüşle yapan euro 17,5048 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4911 TL alış fiyatından, 17,5186 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 14 Temmuz Perşembe günü 17,4930 TL alış, 17.5085 TL satış fiyatından işlem görüyor.

