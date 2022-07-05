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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 5 Temmuz 2022 Dolar ve Euro'da son durum!

05.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki, 5 Temmuz Salı güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte detaylar...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 5 Temmuz 2022 Dolar ve Euro'da son durum!

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekilmişti. Peki, dolar ne kadar oldu? 5 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL?

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,08'lik düşüşle 16,8020 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,7910 ve güncel satış fiyatı 16,8132 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar, 5 Temmuz salı günü sabahında 16,80 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,8020 TL satış fiyatı 16,8416 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,73'lük yükselişle yapan euro 17,5969 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5880 TL alış fiyatından, 17,6058 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 5 Temmuz Salı günü aynı dakikalarda 17,5480 TL alış fiyatı, 17,5635 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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