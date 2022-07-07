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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 7 Temmuz 2022 Perşembe

07.07.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL tekrar rekora doğru koşuyor. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Temmuz 2022 Perşembe günü Dolar ve Euro'da son durum...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 7 Temmuz 2022 Perşembe

Dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekildikten sonra yine yükseldi. Peki, dolar ne kadar oldu? 7 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,04'lük yükselişle 17,2160 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,2100 ve güncel satış fiyatı 17,2220 seviyelerinde seyrediyor.

7 Temmuz Perşembe günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,84'lük yükselişle yapan euro 17,6227 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5856 TL alış fiyatından, 17,6600 TL satış fiyatından işlem gördü.

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döviz Euro Amerikan Doları
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