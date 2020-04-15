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Dolar/TL 6,82'den güne başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

Dolar/TL koronavirüs kaynaklı satış baskısıyla en son Ağustos 2018 döneminde görülen 6.8255'e kadar yükselerek güne başlarken, bugün G20 zirvesi ve küresel piyasalar takip ediliyor. Yurt içinde mart ayı konut satış verileri ve bütçe uygulama sonuçları takip edilecek.

Dolar/TL 6,82'den güne başladı

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, dün 1,5 yıl sonra 6,80 barajını aşarken bu sabah saatlerinde ise bu seviyeleri 6,82'nin üzerine taşıdı. Euro/TL de aynı şekilde yükseldi ve 7,48 seviyesinden açıldı.

Yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe sonuçları izlenirken ABD'de piyasaların yönününde belirleyici nitelikte veriler takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, dolar,

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