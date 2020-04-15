Dolar/TL 6,82'den güne başladı

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, dün 1,5 yıl sonra 6,80 barajını aşarken bu sabah saatlerinde ise bu seviyeleri 6,82'nin üzerine taşıdı. Euro/TL de aynı şekilde yükseldi ve 7,48 seviyesinden açıldı.

Yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe sonuçları izlenirken ABD'de piyasaların yönününde belirleyici nitelikte veriler takip edilecek.

