Dolar ve altın fiyatları arttı! Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Dolar/TL kuru ile birlikte euro ve İngiliz sterlininde sert dalgalanmalar oldu. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dolar/TL kurunun rekor üstüne rekor kırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak isyan etti. "Başka Türkiye yok" diyen Demirtaş, "Size yalvarıyorum artık hata yapmayın" ifadelerini kullandı.

"YALVARIYORUM ARTIK HATA YAPMAYIN"

Finans Profesörü Özgür Demirtaş artışın sebebini "Başka Türkiye yok' diyerek şu şekilde özetledi:

Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın. Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR. Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın.



Faiz düşünce Enflasyon PATLAR.



Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR.



Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur???? — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 23, 2021



