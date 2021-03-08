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Dolar ve altın yükselişe geçti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 12:51 | Son Güncelleme

Altın fiyatları yeni haftaya ABD'nin teşvik paketlerinden dolayı yükselişle başladı. Güne 413 lira seviyelerinde başlayan gram altın Kapalıçarşı'da 416 lira seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan dolar/TL kurunda da öğle saatlerinde artış yaşanarak güne 7,5 lira seviyelerinden başlayan dolar/TL 7,6 liradan işlem görüyor.

Dolar ve altın yükselişe geçti!

Altın fiyatları, Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL kurunda da öğle saatlerinde artış yaşanarak, güne 7,5 lira seviyelerinde başlayan dolar/TL fiyatları 7,6 liradan işlem görüyor.

DOLAR/TL SON DURUM NEDİR?

Haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 7.5 Türk lirası seviyelerinde güne başladı. Analistler, ABD 10 yıllık tahlil faizlerinin tekrardan 1.60'a dayanması ve petrol fiyatlarının 70 doları geçmesi ile birlikte kurun yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4940 lira olmuştu. Dolar/TL fiyatlarında son durum şöyle;

Dolar alış fiyatı: 7,6466 TL

Dolar satış fiyatı: 7,6515 TL

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları, Biden’ın yardım paketinin ABD Senatosu’nda onaylanmasından destek bularak yeniden 1.700 doların üzerine çıkarken gram altın küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek yeni haftaya yükselişle başladı.

Gram altın ise dolar/TL'deki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

413,82 TL alış fiyatı olan gram altının satış fiyatı 8 Mart 2021 Pazartesi sabahı 413,82 Türk lirası bandında hareket ediyordu.

Gram altın Kapalıçarşı'da öğle saatlerinde yükselişe geçerek 416 seviyelerinde işlem görüyor. Gram altında son durum şöyle;

Gram altın alış fiyatı: 416,73 TL

Gram altın satış fiyatı: 416,82 tl

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