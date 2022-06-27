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Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

27.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Haziran 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününde çok sayıda vatandaş piyasaları yakından takip etmeye devam ediyor. Dolar ve eurodaki son durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Önceki gün 16 TL civarında seyreden dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki 27 Haziran'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmişti. Fakat sonrasında 16'ya düşen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 27 Haziran'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 27 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

27 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,6468 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,6055 liradan, satış fiyatı ise 16,6881 liradan işlem gördü.

dolar

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 27 Haziran Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dolar / TL 27 Haziran 2022 Pazartesi günü spot piyasada 16,1433 lira alış fiyatından, 16,1533 lira satış fiyatından el değiştiriyor.

EURO NE KADAR?

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Yüzde -0,74'lük bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5650 TL'den yapan euro 17,4354 TL alış ve 17,6947 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 27 Haziran Pazartesi günü 16,9984 lira alış fiyatı, 17,1100 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası
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