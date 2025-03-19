Dolar ve Euro neden yükseliyor? Dolar ve Euro kaç TL oldu? Ne kadar arttı?

Ekrem İmamoğlu soruşturması sonrasında Dolar ve Euro kurunda hareketlilik devam ediyor. Dolar kuru bu sabah saatlerinde 41 TL’yi gördü. Euro da aynı şekilde 44 TL’yi gördü. Dolar’ın ve Euro’nun rekoruna altın da eşlik etti. Gram altın ilk kez 4 bin lirayı aştı. Piyasaların bu yükselişi sonrasında vatandaşlar dolar ve euro kaç TL? sorularının yanıtını merak ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar kuru yaklaşık 4 aydır yükseliş eğiliminde seyrederken, günün erken saatlerinde tarihi zirvesini görerek 41 TL'yi aştı ve ardından hafif geri çekildi. Euro/TL de rekor kırarak 44 TL seviyesine çıktı.

Peş peşe gelen gözaltı haberleri sonrası piyasalar adeta alev aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Serdal Taşkın, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, İsmail Saymaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Süleyman Atik, Elif Güven ve Birsen Şahin gibi isimler de var.