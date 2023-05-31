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DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? 819 sürekli işçi alınacak! DSİ kura sonucu ekranı

31.05.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ işçi alımı kuralarının ne zaman yapılacağı İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından merak konusu oldu. Devlet Su İşleri'ne 819 sürekli işçi alınacak. Peki, DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? İşte, DSİ kura sonucu sorgulama ekranı...

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında? 819 sürekli işçi alınacak! DSİ kura sonucu ekranı

DSİ işçi alımı kura çekilişi tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Başvuruların değerlendirildikten sonra sınava katılım sağlamaya hak kazanan kişiler kura yöntemiyle belirlenecek. DSİ kura çekilişi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte DSİ kura çekilişi tarihi...

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

DSİ işçi alımı kura çekilişi 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak.

DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacaktır.

Bu adaylar 01/06/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir."

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