Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk 'TL' değerlendirmesi!

Türkiye'de 31 Mart seçimleri heyecanı yaşandı. Seçmenler yerel yöneticilerini belirledi. CHP Türkiye genelinde seçimlerde birinci parti çıktı. Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

HÜKÜMETTEN PEŞ PEŞE GELEN EKONOMİ MESAJLARI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, aralarında Clemens Grafe’in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü. Hükümet yetkililerinden bugün peş peşe ekonomi odaklı mesajlar geldi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ HATIRLATILDI

Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA SERMAYE GİRİŞİNİN TEKRAR BAŞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ

Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.







