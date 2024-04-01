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Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk 'TL' değerlendirmesi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.04.2024 15:27
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31 Mart maratonu sona erdi. Goldman Sachs, 'sürpriz' değişimlerin de yaşandığı seçim sonrası Türk Lirası'na dair değerlendirme raporu yayımladı. Banka, Türk lirası için olumlu bir performans beklediğini ifade etti.

Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk 'TL' değerlendirmesi!

Türkiye'de 31 Mart seçimleri heyecanı yaşandı. Seçmenler yerel yöneticilerini belirledi. CHP Türkiye genelinde seçimlerde birinci parti çıktı. Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

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HÜKÜMETTEN PEŞ PEŞE GELEN EKONOMİ MESAJLARI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, aralarında Clemens Grafe’in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü. Hükümet yetkililerinden bugün peş peşe ekonomi odaklı mesajlar geldi.

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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ HATIRLATILDI

Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA SERMAYE GİRİŞİNİN TEKRAR BAŞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ

Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.


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Anahtar Kelimeler:
seçim Goldman Sachs Türk lirası
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