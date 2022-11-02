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Durdukça daha da zamlanıyor! Vatandaş dayanamayıp isyan etti: 'Karın bile doyurmuyor evde yaparım daha iyi'

02.11.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan susam, pekmez ve un fiyatlarının ardından simit fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'de en fazla insanın yaşadığı İstanbul'da simit 5 TL'den satılıyor. Bazı ilçelerde ise simit fiyatı 10 TL'ye kadar çıkıyor. Simit fiyatlarına yeni zam yolda! Vatandaş ise bu duruma tepki gösterdi.

Durdukça daha da zamlanıyor! Vatandaş dayanamayıp isyan etti: 'Karın bile doyurmuyor evde yaparım daha iyi'

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi simit yine zamlanıyor! Hem satıcı hem alıcı şu anki fiyatlardan memnun değil! İstanbul'da 5 TL'ye satılan 100 gramlık simit için İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından zam talebinde bulunuldu. Vatandaş 5 TL'yi bile pahalı bulurken simit için yeni fiyatı duyanlar isyan etti.

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"5 TL'YE SATILMASI KURTARMIYOR"

Üreticiler girdi fiyatlarının her dakika arttığından şikayet ederken simidin 5 TL'ye satılmasının kendilerini kurtarmadığını ifade etti. Üreticiler susamın fiyatının beş kat arttığını ifade etti.

8 TL TALEBİ

TV100'ün haberine göre İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası, simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması talebinde bulundu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Simide zam talebiyle ilgili bir vatandaş, "Asla yemem, karın da doyurmuyor. Sıcak sıcak evde yaparım daha iyi" diyerek zammı eleştirdi.


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Zam simit

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