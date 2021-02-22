e-Devlet üzerinden engelli hibe desteği başvuruları başladı! Engelli hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Engelli hibe desteği ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Vatandaşların araştırma yaptığı konuyla alakalı olarak Bakan Selçuk, başvuruların bugün itibarıyla artık e-Devlet üzerinde yapılabileceğini açıkladı.

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Engelli hibe desteği başvurularının 2021 yılı itibarıyla e-devlet üzerinden yapılacağını aktaran Bakan Selçuk, bundan sonraki dönemde engelli vatandaşların nerede olurlarsa olsunlar rahatlıkla başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

ENGELLİ HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2014 senesinden beri kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini aktaran Bakan Selçuk, bu destekler kapsamında posta yoluyla ya da elden alınan başvuruların e-Devlet platformuna taşındığını söyledi. Engelli vatandaşların evden çıkmadan da başvuru yapabilmeleri için e-Devlet üzerinde online başvuru imkanı tanındı. Bakan Selçuk, böylece daha çok engellinin girişimciliğine destek olmayı istediklerini dile getirdi.

E-DEVLET ENGELLİ HİBE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Açıklamasında Bakan Selçuk, vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirtti. Açıklamada “Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine Engelli Hibe Desteği başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.