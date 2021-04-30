Eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

17 günlük tam kapanma süreci bugün itibariyle başladı. 17 Mayıs sabah saat 05:00’de son bulacak olan tam kapanma için vatandaşlar detayları merak ediyor. 17 gün boyunca eczanelerden ilaç alması gereken vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde tüm detaylar açıklandı. Buna göre tam kapanma sürecinde eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde yer alan maddelere göre eczaneler tam kapanma sürecinde açık olacak. Çalışma saatlerinde düzenleme gidilen eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.
İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00 - 19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise tam kapanmanın uygulanacağı duyuruldu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar ise hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Genelgeyle "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" duyurulmuş oldu.
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