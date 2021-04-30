Eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

17 günlük tam kapanma süreci bugün itibariyle başladı. 17 Mayıs sabah saat 05:00’de son bulacak olan tam kapanma için vatandaşlar detayları merak ediyor. 17 gün boyunca eczanelerden ilaç alması gereken vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde tüm detaylar açıklandı. Buna göre tam kapanma sürecinde eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde yer alan maddelere göre eczaneler tam kapanma sürecinde açık olacak. Çalışma saatlerinde düzenleme gidilen eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.