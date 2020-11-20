Efsane Cuma indirimi başlama saati... Black Friday ne zaman 2020? Şahane Cuma kasım indimi nedir?

Dünya genelinde birçok ülkenin katıldığı Black Friday indirimlerine Türkiye'de Efsane Cuma adıyla katılıyor. Birçok mağazada ve e-ticaret sitelerinde yapılan indirimleri vatandaşlar şimdiden merak etmeye başladı. 2020 Black Friday ne zaman başlayacakmerak eden vatandaşlar, teknolojiden tekstil sektörüne kadar, almak istediği birçok ürünü indirimli almayı bekliyor. Peki bu indirimlerin başlamasına neden olan Black Friday nedir? Black Friday ne zaman başladı ve nasıl ortaya çıktı? İşte Efsane Cuma 2020 tarihleri... BLACK FRIDAY BAŞLAMA SAATİ Türkiye'de Efsane Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle yapılan kasım indirimleri ne zaman başlayacak merak eden vatandaşlar, alışveriş yapmak için, black friday indirimleri başlama saatini araştırıyor. Black Friday/Kasım indirimleri bu gece 00: 00'dan itibaren başlayacak. Birçok şirket alt yapı sorunları yaşamamak ve yoğunluktan kaynaklı teknik sıkıntı yaşamamak adına daha erken saatlerde başlatabilir. Geçtiğimiz yıllarda yoğunluktan dolayı indirimlerin başlama saati öne alınmıştı. Bazı e-ticaret sitelerinde ise black friday başlama günü ise 25 Kasım olarak açıklandı.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2020? Firmaların satış rekorları kırdığı, tüketicilerin mağaza kapılarında kuyruklar oluşturduğu ve kargoların yoğunluktan bir aya kadar geç geldiği Efsane Cuma ne zaman 2020 araştırılmaya başlandı.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan Black Friday indirimleri ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Bir ürünü almak için 2020 Black Friday indirimlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar, 2020 Efsane Cuma günlerinde yüzde 80-90'a varan indirimler olmasını bekliyor. Peki 2020 Efsane Cuma günleri ne zaman?Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı? BLACK FRIDAY NEDİR? İlk olarak 1932 yılında ABD'de başlayan Black Friday indirimleri yılbaşı döneminin başlaması ile ortaya çıktı. Bu akım daha sonra İngiltere ve Kanada tarafından da benimsenerek, alışveriş festivaline döndü. Bu ülkelerde yılbaşına özel yapılan alışverişlerde yüzde 90'a varan indirimler yapılması vatandaşların dikkatini çekti. Birçok kişi herhangi bir ürün almak için Black Friday'i beklemeye başladı. ABD Black Friday'e özel mağazalarını sabah erkenden saat 05:00'te açarak geç saatlere kadar kapatmıyordu. Bu durum farklı ülkelerle birlikte hem perakende hem de e-ticaret alışverişlerini olumlu yönde etkiledi. Akım kısa sürede internet alışverişlerinde Balck Friday indirimleri olarak bilinmeye başlandı ve tüm dünayaya yayıldı.