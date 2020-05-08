Eğitimcilere müjde! 1320 TL'ye varan evlilik yardımı için...

İLKSAN, üyeleri için sağladığı sosyal yardımlar ile aile bütçesine katkıda bulunmaya devam ediyor. İLKAN sosyal yardımları içinde doğum, cenaze, doğal afet, evlilik ve emeklilik durumunda kişilere karşılıksız olarak ödeme yapılmaktadır. Üstelik kişilerin bu yardımlardan yararlanması için tek temel şart sandığa üye olmalarıdır.
İLKSAN üyesi iken evlenen vatandaşlara sunulan en önemli yardımlardan bir tanesi evlenme yardımıdır. Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikah ile hayatlarını birleştiren sandık üyelerine katkıda bulunmak için evlenme yardımı ödemesi yapılmaktadır. Evlenen kadın ve erkeklerin her ikisinin de sandık üyesi olması durumunda ise toplam 1320 TL'ye kadar yardım verilmektedir. Peki İLKSAN evlenme yardımı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, İLKSAN evlenme yardımına dair merak edilen detaylar...
İLKSAN evlenme yardımı, sandık üyesi oldukları süre içerisinde evlenen kişilere özel olarak sunulan sosyal bir haktır. Kişilerin bu haktan yararlanmak için yerine getirmeleri gerekli olan tek şart İLKSAN üyesi olmasıdır. Buna göre İLKSAN üyelik kapsamında değerlendirilen kişiler belirlenmiştir.
Sınıf öğretmenleri (yardımcı veya stajyer sınıf öğretmenleri)
Engelli çocukların özel eğitim öğretmenleri
Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri
Milli Eğitim Müdürlükleri Genel İdare Hizmetleri bünyesinde çalışanlar
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları
Rehber öğretmenler (PDR)
İlkokullar dışındaki eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile atananlar
Esas branşı sınıf öğretmeni olan Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu ve Bilim Sanat Merkezi vb. yerlerde görevli olarak çalışan müdür ve müdür yardımcıları
İLKSAN bünyesinde ya da işlerinde çalışan memurlar
4B statüsünde üyelik kapsamında göreve atananlar
İLKSAN üyesi iken belirlenen pozisyonlar dışında ataması gerçekleşenlerin üyeliği sona erdirilir. Atanılan yeni görevi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olanlar ise dilekçe ile üyeliklerini sürdürme taleplerini iletebilirler.
iLKSAN evlenme yardımı başvurusu için şahsen ya da online olmak üzere başvuru imkanları geliştirilmiştir. Kişiler gerekli belgeleri ilgili kuruma göndererek ya da İLKSAN'ın resmi web sitesi üzerinden başvurularını iletebilirler.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğüne ilgili belgelerin posta yoluyla gönderilmesi ile başvuru tamamlanabilir.
Evlilik yardımından yararlanmak için; evlenme yardımı talep form dilekçesi ile evlilik tarihini gösteren son 6 aya ait nüfus kayıt örneğinin başvuru sırasında iletilmelidir. Talep formunun kişinin çalıştığı kurumun idari amiri tarafından onaylanması şarttır.
İLKSAN evlenme yardımının onaylanmasından sonraki 15 gün içerisinde kişilere ödeme yapılmaktadır. Ödeme evlilik formu doldurulurken verilen hesap bilgilerine gönderilir.
Sandık üyelerine bir defaya özgü olarak verilen evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna göre 2020 yılında evlenme yardımına dair ödeme 660 TL olarak güncellenmiştir.
Sandığa üye olanların evlenmesi durumunda; evlenme yardımından feragat etmeleri şartıyla evlenme ikrazı hakkı kullanılır. Evlenme ikrazı hakkı ile İLKSAN üyelerine 18 ay vadeyle 6.000 TL faizsiz olarak karşılıklı destek imkanı sunulur.
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