Eğitimcilere müjde! 1320 TL'ye varan evlilik yardımı için...

İLKSAN, üyeleri için sağladığı sosyal yardımlar ile aile bütçesine katkıda bulunmaya devam ediyor. İLKAN sosyal yardımları içinde doğum, cenaze, doğal afet, evlilik ve emeklilik durumunda kişilere karşılıksız olarak ödeme yapılmaktadır. Üstelik kişilerin bu yardımlardan yararlanması için tek temel şart sandığa üye olmalarıdır.

İLKSAN üyesi iken evlenen vatandaşlara sunulan en önemli yardımlardan bir tanesi evlenme yardımıdır. Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikah ile hayatlarını birleştiren sandık üyelerine katkıda bulunmak için evlenme yardımı ödemesi yapılmaktadır. Evlenen kadın ve erkeklerin her ikisinin de sandık üyesi olması durumunda ise toplam 1320 TL'ye kadar yardım verilmektedir. Peki İLKSAN evlenme yardımı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, İLKSAN evlenme yardımına dair merak edilen detaylar...

İLKSAN EVLENME YARDIMI NEDİR? KİMLER BU YARDIMDAN YARARLANABİLİRLER?

İLKSAN evlenme yardımı, sandık üyesi oldukları süre içerisinde evlenen kişilere özel olarak sunulan sosyal bir haktır. Kişilerin bu haktan yararlanmak için yerine getirmeleri gerekli olan tek şart İLKSAN üyesi olmasıdır. Buna göre İLKSAN üyelik kapsamında değerlendirilen kişiler belirlenmiştir.