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Ek zam ödemeleri ne zaman? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

26.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emeklileri ilgilendiren ek zam ödeme tarihleri belli oldu. TBMM’ye sunulan ve onaydan geçen ek zam düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2022 Ocak ayına ait ek zam farkı ücretlerinin ne zaman ödeneceği ile ilgili haber için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi.

Ek zam ödemeleri ne zaman? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Memur ve emekli maaşlarının 2022 Ocak ayında açıklanmasının ardından maaşı 2 bin 500 lira altında kalan emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ek zam müjdesi vermişti. Açıklanan ek zam ödemeleri için geri sayım başladı. Emekli, dul, malulen emekli ve yetim aylığı alanların 2022 yılı itibariyle geçerli olan maaşlarındaki zam farkı 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacak.

Ek zam ödemelerinin verileceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için bilindiği üzere taban 2.500 TL'ye yükselirken memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıkarılmıştı.

EMEKLİ MAAŞ EK ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; Emekli, dul, yetim ve vazife malulü aylığı alanların aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olacağı maaşlarında oluşan fark tutarları, aylık almakta birlikte banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.

Maaşlarını her ay düzenli olarak alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Kasım-Aralık ve Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Aralık-Ocak ve Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Ocak-Şubat ve Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve maaş almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerine göre ilan ettiği memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,47 zam yapıldı.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zammı içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından düzenleme resmileşti.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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