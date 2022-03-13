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Elektrik faturası derdine son! İşte faturayı azaltmanın etkin yolları

13.03.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek gelen elektrik faturası bütçeleri zorluyor. İçinde bulunduğumuz, harcamaların dünya çapında arttığı dönemde tasarruf yapmak önem kazanıyor. Birçok yerden tasarruf yapabileceğiniz gibi faturalardan da tasarruf yapmanın yolları bulunuyor.

Elektrik faturası derdine son! İşte faturayı azaltmanın etkin yolları

Yıllardan beri her hanenin derdi olan faturaları azaltmanın birden fazla yolu bulunuyor ancak bu yolu birçok tüketici bilmiyor. Akıllı cihazlar, yavaş pişiriciler, elektrikli battaniyeler gibi birçok ürünü kullanım şeklinizi değiştirerek aylık faturanızdan bir miktar tasarruf yapabilirsiniz.

ELEKTRİKLİ BATTANİYE KULLANIN

Tasarrufa, geceleri kombiyi açmak yerine elektrikli battaniye kullanarak başlayabilirsiniz. Bu sayede doğal gaz faturanız daha az gelecektir. Bir elektrikli battaniye ortalama 250 TL'den satılıyor. Yatağı ısıtmak için gece bir saat elektrikli battaniye kullanırsanız bu tüketim ayda yaklaşık 6 TL gibi bir rakama denk geliyor.

CİHAZLARI 'BEKLEME MODU'NA ALMAYIN

Cihazlarınızı bekleme moduna almak yerine kapatırsanız yılda yaklaşık 371 TL cebinize kalabilir. Ayrıca şarj cihazınızı kullanmadığınız zaman fişte bırakmamaya özen gösterin. Şarj ettiğiniz telefonunuzun şarjı dolduğunda, şarj etmeye devam etmeyin.

MİKRODALGA FIRIN TERCİH EDİN

Mutfakta yavaş pişiriciler ve mikrodalga fırınlar daha az enerji harcar. Bir mikrodalga fırının fiyatı ortalama 1250 TL'dir. Elektrikli fırın yerine mikrodalga fırın tercih ederseniz yılda yaklaşık 590 TL tasarruf edebilirsiniz.

KETTLE KULLANIMINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Kettle kullanırken ihtiyacınız olan su miktarını ayarlayın. Daha fazla su kullanmamaya dikkat edin. Ayrıca verimli çalışması ve uzun süre kullanabilmek için su ısıtıcınızın kirecini çözdürün.

KURUTMA MAKİNESİNDEN TASARRUF EDİN

Çamaşır kurutma makinesi yerine ısıtmalı havalandırıcı kullanabilir ve kurutma makinesinin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz. Doğal yolla çamaşır kurutma zamandan ve faturadan tasarruf demektir.

YALITIMLA TASARRUF EDİN

Yalıtımı kötü olan yapılar enerji israfına neden olur. Çatlak duvarların onarılmasıyla senede yaklaşık 2 bin TL gibi bir rakam cebinize kalabilir. Ancak tasarruf oranları evden eve değişir. Öte yandan pencerelerde çift cam olması tasarrufu artırır. Pencere ve kapı aralıklarına yalıtım bandı çekmek, pencerenin etrafına yapıştırılan hava geçirmez şeritler tasarrufunuza katkı yapar.

KOMBİ BAKIMINA DİKKAT!

Senede bir kez kombi bakımı yaptırmaya özen gösterin. Özellikle kış aylarına girmeden önce bu işi halledin. Kombi bakımı için güvenilir yerlerle iletişimde olmanızda fayda var.


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