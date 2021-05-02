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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2021 emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi...

02.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk defa 2018 yılında ödenmeye başlanan ve yaklaşık 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1.000 TL bayram ikramiyesine bu sene enflasyon tutarı oranında zam yapılırken mecliste yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda ödenecek bayram ikramiyesi tutarı da açıklandı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2021 emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2021 emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi...

2018 senesinden bu yana ödenmeye devam eden emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1.000 TL miktarında yapılan bayram ikramiyesine bu sene enflasyon tutarı oranında zam yapılacağı biliniyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılı Emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin 3-7 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek.

Aynı zamanda aylık almakta olan şehit yakınları, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, gaziler, muharip gaziler ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilmekte.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2021 Emekli bayram ikramiyesinin belirlemesinin enflasyon oranına göre yapılacağı açıklanmıştı. İkramiye, enflasyon oranında zamlandı ve bu sene 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.

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Ramazan Bayramı
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